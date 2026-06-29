Zeynep Sönmez Wimbledon'da - Son Dakika
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Zeynep Sönmez Wimbledon'da

Zeynep Sönmez Wimbledon\'da
29.06.2026 09:28
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Ann Li ile karşılaşacak. Geçen yıl üçüncü turda yer aldı.

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon 29 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez de bugün korta çıkacak.

Dünya sıralamasının 54'üncü sırasında bulunan Zeynep Sönmez de, turnuvaya ana tablodan katılıyor.

Sönmez ilk maçını 29 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 13.00'te 28 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Ann Li ile yapacak.

Geçen sene turnuvanın üçüncü turuna yükselmeyi başaran Sönmez, bir Türk tenisçinin grand slam ana tablosundaki en büyük başarısını elde etmişti.

Sönmez üçüncü turda Rus raket Ekaterina Alexandrova'ya elenmişti.

Zeynep Sönmez, Wimbledon öncesinde İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Tenis Turnuvası'nda 25 Haziran'da oynanan çeyrek finalde Letonyalı Jelena Ostapenko'ya 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenildi.

Ailesi Artvinli olan Zeynep Sönmez 30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğdu.

Tenisle altı - yedi yaşlarında ailesi tarafından yazdırıldığı yaz okulunda tanıştı. Sönmez o yaz okulunda antrenörü tarafından fark edildi ve milli sporculuğa giden macerası başladı.

Geçen yıl Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ilk kez mücadele eden milli tenisçi, üçüncü tura çıkarak bir ilke imza atmıştı.

Sönmez, uluslararası alanda başarı elde eden ilk Türk kadın tenisçi değil.

Milli tenisçi İpek Şenoğlu, Türkiye'yi ilk kez Wimbeldon'da temsil eden kadın tenisçiydi.

Çağla Büyükakçay, 2016'da TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı kazanarak WTA tekler seviyesinde kupa kaldıran ilk Türk raket oldu.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Zeynep Sönmez, Wimbledon, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez Wimbledon'da - Son Dakika

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