Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Filistin'e Destek Verdi

02.07.2026 11:11
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Filistin'e destek için raketinde karpuz simgesi taşıdı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva yönetimlerinin Filistin'e destek için broş takmasına izin vermemesinin ardından raketinde taktığı "karpuz tasarımlı titreşim önleyici" ile kortlara çıktığını belirtti.

Wimbledon'ın ikinci turunda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek teklerde organizasyona veda eden Zeynep Sönmez, müsabakanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sönmez, Wimbledon'daki son maçında beklediği performansı sergileyemediğini belirterek, "Çok iyi oynamadım. İstediğim oyun planına göre bir oyun oynayamadım. İyi tenis oynadığım, topu iyi hissettiğim bir gün değildi." dedi.

Rakibinin kendisinden daha iyi oynadığını söyleyen milli tenisçi, bazı bölümlerde daha istikrarlı kalması ve oyun planına daha fazla bağlı kalması gerektiğini ancak basit hatalar yaptığını ifade etti.

Bir sonraki turnuvalar için çalışma programlarında büyük değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Sönmez, eksik yönlerini geliştirmeye ve güçlü olduğu alanları daha ileri taşımaya odaklanacaklarını kaydetti.

"Rakibimle alakalı notlar yazıyorum"

Maç sırasında ara verilen bölümlerde taktik ve mental hazırlık için tuttuğu kişisel notları okuyan milli tenisçi Sönmez'e, bu notlarda genel olarak nelerin yazılı olduğu ve notların maç esnasında kendisine nasıl yardımcı olduğu sorusu yöneltildi.

Sönmez, maç öncesinde rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, "Maç esnasında stresli ya da gergin olabildiğim için maçtan önce dikkat etmem gereken şeyleri yazıyorum ki o anlarda okuyabileyim. Genelde rakibimle alakalı ya da mental olarak sakin kalmam, bilincimi açık tutmam gerektiğiyle alakalı notlar yazıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor"

Milli tenisçi Sönmez, kortlara raketinde taktığı karpuz tasarımlı titreşim önleyiciyle çıkmasındaki amacın ve vermek istediği mesajın ne olduğu sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Daha önce broş takıyordum. Turnuvalar artık onu takmama izin vermiyor. Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor diye bu konu hakkında yöneticilerle ufak bir tartışma yaşadık fakat konuşmalarımızın sonucunda kesinlikle izin vermediklerini söylediler. O yüzden broş takamıyorum. Titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de o yüzden o karpuz simgesini raketime takıyorum."

"Kendimi hiç yalnız hissetmedim"

Milli tenisçi Sönmez, Türkiye'den kendisini takip edip destekleyenlere teşekkür ederek, bu desteğin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Sönmez, "Bugün bu turnuvada da kendimi hiç yalnız hissetmedim. Hep beraber oynuyormuşuz, hep berabermişiz gibi kortta hissettim. Benim için tabii ki çok değerli bu. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Wimbledon'a tek kadınlarda ikinci turda veda eden milli sporcu Zeynep Sönmez'in çiftlerdeki mücadelesi devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

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