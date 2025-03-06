Zeynep Yıldırgan Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika
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Spor

Zeynep Yıldırgan Milli Takıma Davet Edildi

Zeynep Yıldırgan Milli Takıma Davet Edildi

Düzceli halterci Zeynep Yıldırgan, Dünya Şampiyonası için milli takım kampına alındı.

06.03.2025 12:08
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DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcu Zeynep Yıldırgan Peru'da yapılacak olan Halter Yıldızlar Dünya Şampiyonası için milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Zeynep Yıldırgan milli takıma davet edildi. 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Genç A-B Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Düzceli halter sporcusu Zeynep Yıldırgan, Peru'da yapılacak olan Halter Yıldızlar Dünya Şampiyonası için milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Sporcumuz Zeynep Yıldırgan'ı tebrik eder, dünya şampiyonasında başarılar dileriz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zeynep Yıldırgan Milli Takıma Davet Edildi - Son Dakika

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