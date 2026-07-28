Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de
Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başında ilk maçına Türkiye'ye karşı Kocaeli'de çıkacak.
Didier Deschamps ile olan birlikteliğine son veren Fransa Milli Takımı'nda uzun süredir beklenen Zinedine Zidane dönemi başladı.
ZIDANE İLE 4 YILLIK İMZA
Fransa Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Zidane'nin getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.
İLK MAÇI TÜRKİYE'DE
Son olarak İspanyol devi Real Madrid'i çalıştıran ve 5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Zidane Zidane, ilk maçına Türkiyekarşısında çıkacak. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Kocaeli'de karşılaşacağı müsabaka 25 Eylül'de oynanacak.
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