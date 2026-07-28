Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

Zidane, Fransa\'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye\'ye karşı Kocaeli\'de
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başında ilk maçına Türkiye'ye karşı Kocaeli'de çıkacak.

Didier Deschamps ile olan birlikteliğine son veren  Fransa Milli Takımı'nda uzun süredir beklenen Zinedine Zidane dönemi başladı.

ZIDANE İLE 4 YILLIK İMZA

Fransa Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Zidane'nin getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.

İLK MAÇI TÜRKİYE'DE

Son olarak İspanyol devi Real Madrid'i çalıştıran ve 5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Zidane Zidane, ilk maçına Türkiyekarşısında çıkacak. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Kocaeli'de karşılaşacağı müsabaka 25 Eylül'de oynanacak. 

A Milli Futbol Takımı, Zinedine Zidane, Milli Takım, Türkiye, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Kocaeli iyi olmuş. İki de bir konyaya verip mehter marşı çalınıyordu. savaşa gidiliyor sanki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:11:54. #7.13#
SON DAKİKA: Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.