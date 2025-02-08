Zigana Dağı'nda Kış Gençlik ve Spor Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Zigana Dağı'nda Kış Gençlik ve Spor Şenliği Coşkusu

Zigana Dağı\'nda Kış Gençlik ve Spor Şenliği Coşkusu

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı, bu yıl 15. kez Zigana Kış Gençlik ve Spor Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Ünlü kayakçı Muzaffer Demirhan anısına düzenlenen etkinlikte çeşitli kış sporları ve müzik keyfi yaşandı.

08.02.2025 16:56  Güncelleme: 16:58
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Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı, bu yıl 15. kez düzenlenen Zigana Kış Gençlik ve Spor Şenliğine ev sahipliği yaptı. 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, spor ve eğlence dolu anlar yaşandı.

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen şenlikte, Gümüşhaneli ünlü kayakçı merhum Muzaffer Demirhan anısına kayak, kızak, karvivor ve kar voleybolu gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Etkinlikte ayrıca müzik ve eğlence programları da yer aldı.

Şenliğe Gümüşhane protokolü yoğun ilgi gösterirken, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yapılan kayak yarışmasında birinci oldu. Başkan Başer'e madalyasını Gümüşhane Valisi Aydın Baruş takdim etti.

Kar yağışı altında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri kar voleybolu oynarken, alanda bulunan Jandarma komando timi ve iglolar ise vatandaşların ilgi odağı oldu.

Aydın Baruş: "Bu eşsiz manzaraların güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmalıyız"

Etkinlikte yaptığı konuşmada 2 bin metre üzeri çok sayıda zirveye sahip olan zirveler şehri Gümüşhane'de Zigana Dağı'nın eşsiz manzarasına vurgu yapan Vali Aydın Baruş, "Dünya üzerinde yaşayan birçok insanın ömrü boyunca tadamayacağı bir güzelliğe şahit oluyoruz. Şu anda kar taneleri adeta kelebekler gibi üzerimizde uçuşuyor. ve biz doğanın beyaza görünmüş olan bu harika manzarasına şahitlik ediyoruz. Zigana Dağı'nın güzelliği işte burada" dedi.

Gümüşhane'nin Türkiye'de ve dünyada ilgi çeken çok güzel noktaları olduğunu dile getiren Vali Baruş, "Gümüşhane'miz adeta zirveler şehri. Birçok zirve noktamız 3 bin metrenin üzerinde. ve bu zirvelerin arasında derin vadiler, ırmaklar akıyor. Doğal olarak her türlü enfes manzaralara sahibiz. Bunun da değerini çok iyi biliyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza bu güzellik mirasını devraldığımızdan daha iyi bir şekilde devredebilmek için de çok çalışmalıyız. Doğayı korumalı, ormanlarımızı korumalı, bu eşsiz manzaraların güzelliklerini de tüm dünyaya tanıtmalıyız diye düşünüyorum" açıklamalarını yaptı.

Uzun yıllardır kayak sporunu yaptığını ve ortaokul yıllarında ilk kayağı Zigana'da öğrendiğini hatırlatarak Zigana dağının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de "Bende bu dağın anısı ve önemi büyüktür. Zigana denilince akla her zaman turizmin önemli bir merkezi gelmiştir. Gerek yazın gerek kışın burası bir buluşma noktası olmuştur" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zigana Dağı'nda Kış Gençlik ve Spor Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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