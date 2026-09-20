Zinedine Zidane\'dan Türkiye maçı hakkında açıklama

Fransa Milli Takımı'nın başına geçen dünyaca ünlü teknik adam Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE KARŞISINDA TEK HEDEFİ GALİBİYET

Fransız çalıştırıcı, Türkiye karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu net bir dille ifade ederek, "İnsanlar 2028 ve 2030'daki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan bahsedecekler ama ben rekabetçi bir insanım ve sadece kazanmak istiyorum! Tek amacım bu ve bunu takıma da aktarmayı hedefliyorum. Türkiye maçı için de aklımda kazanmaktan başka hiçbir şey yok." dedi.

İLK SINAVI TÜRKİYE'YE KARŞI

Önünde 4 yıllık bir görev süresi olduğunu ve bu süreçte elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Zidane, iddialı mesajlar verdi. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi kapsamında A Milli Takımımızın konuğu olacak. Bu kritik karşılaşma, Fransız efsanenin Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak kulübede yer alacağı ilk resmi maç olma özelliğini de taşıyor.