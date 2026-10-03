Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı renklerine bağladı

Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı renklerine bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Bankkart, son olarak İtalya'da Cisterna Volley forması giyen 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı renklerine bağladı. Başkent ekibi, milli formayla önemli başarılar kazanan oyuncunun yeni sezonda takımın başarısı için mücadele edeceğini duyurdu.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı transfer etti.
Başkent ekibinin açıklamasında, "Milli formayla önemli başarılara imza atan Efe, yeni sezonda Ziraat Bankkart formasıyla takımımızın başarısı için mücadele edecek." denildi.
Efe Bayram, son olarak İtalya'da Cisterna Volley forması giydi. Sezon başında Volley Prata ile sözleşme imzalayan voleybolcu, ardından Ziraat Bankkart ile anlaşmaya vardı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?