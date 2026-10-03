Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı renklerine bağladı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı transfer etti.

Başkent ekibinin açıklamasında, "Milli formayla önemli başarılara imza atan Efe, yeni sezonda Ziraat Bankkart formasıyla takımımızın başarısı için mücadele edecek." denildi.

Efe Bayram, son olarak İtalya'da Cisterna Volley forması giydi. Sezon başında Volley Prata ile sözleşme imzalayan voleybolcu, ardından Ziraat Bankkart ile anlaşmaya vardı.