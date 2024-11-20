Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart, CEV Kupası\'nda 8\'li Finale Yükseldi

Ziraat Bankkart, VaLePa'yı 3-0 yenerek CEV Kupası'nda 8'li finale yükseldi.

20.11.2024 21:17
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), David Cormie (İskoçya)

Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Stern, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Hilmi Şahin (Berkay Bayraktar, Zonca, Faik Samed Güneş)

VaLePa: Groffier, Kaunisto, Sivula, Muukkonen, Berg, Garcia (Pennanen, Maijala, Leinonen)

Setler: 25-20, 25-21, 25-17

Süre: 69 dakika (25, 24, 20)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında konuk ettiği Finlandiya'nın VaLePa takımını 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

Ziraat Bankkart, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Ziraat Bankkart, bir üst turda Fino Kaposvar- Galatasaray HDI eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

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