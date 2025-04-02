Ziraat Bankkart, CEV Kupası\'nda İlk Maçı Kazandı

2025 CEV Kupası final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Asseco Resovia Rzeszow takımını 3-2 yendi.

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası final ilk maçında deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow takımını 25-27, 25-21, 23-25, 25-23, 19-17 setlerle 3-2 mağlup etti. Müsabakanın oyuncusu Ziraat Bankkart'ın ABD'li smaçör Matt Anderson seçildi. Bu karşılaşmanın rövanşı 9 Nisan Çarşamba günü saat 18.30'da Ankara'da oynanacak. Ankara ekibinin kupayı kazanabilmesi ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak. Polonya ekibinin 3-2 galip gelmesi halinde ise müsabaka altın sete gidecek. - İSTANBUL