Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 Geçerek CEV Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi

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ZİRAAT Bankkart, 2025 CEV Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı. Ziraat Bankkart Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 25-19 ve 25-18'lik skorlarla sona erdi. İlk maçı da setler sonucu 3-1 kazanan Ziraat Bankkart, play-off turunda İspanya ekibi CDV Guaguas Las Palmas takımı ile eşleşti.