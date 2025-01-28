Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Guaguas takımını ağırlayacak.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Las Palmas kentindeki ilk maçı 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, üst tura yükselmek için avantaj elde etmişti.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart, Guaguas'ı Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?