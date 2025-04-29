Efeler Ligi play-off final serisi 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2024-2025 sezonu şampiyonu oldu.
Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray arasında oynanan play-off final serisinde, başkent ekibi şampiyonluğa ulaştı. Serinin 3. maçını 25-18, 25-22 ve 25-21'lik setlerle kazanan Ziraat Bankkart, mücadeleyi 3-0 kazandı ve seriyi 3-0'a getirdi. Ziraat Bankkart şampiyonluğunu ilan ederken, Galatasaray sezonu ikinci olarak tamamladı.
Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tribünden takip etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tolgacan Dinçer
Ziraat Bankkart: Bedirhan, Murat, Anderson, Vahit Emre, Ter Maat, Clevenot, Berkay (L)
Galatasaray: Patry, Cardoso, Ahmet, Arslan, Zaytsev, Doğukan, Hasan (L), Caner (L) (Muzaffer, Aykut, Atanasov, Oğuzhan)
Setler: 25-18, 25-22, 25-21
Süre: 1 saat 25 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart Şampiyon! - Son Dakika
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