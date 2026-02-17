Ziraat Bankkart Trentino'ya Konuk Olacak

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın İtalyan kulübü Trentino Itas'a konuk olacak.
Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen başkent ekibi, sahasında 3-0 yendiği İtalya liginin son şampiyonu Trentino Itas ile deplasmanda karşılaşacak.
Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
