Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, başantrenör Mustafa Kavaz'la yola devam edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Ziraat Bankası Spor Kulübünün Başkan Yardımcısı İlker Met, başantrenör Mustafa Kavaz'la yola devam edeceklerini belirtti.

Met, kulüplerinin üst üste ikinci kez şampiyon olmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Geçen yıl 40 yıllık tarihlerinde ilk kez şampiyon olduklarını anımsatan Met, şampiyon kalabilmenin "şampiyon olmaktan" daha önemli ve zor olduğunu söyledi.

Üst üste elde edilen ikinci şampiyonluğun daha kıymetli olduğunu dile getiren Met, şampiyonluk kupasını müzelerine götürdükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlker Met, elde ettikleri bu başarının kolektif bir çabanın ürünü olarak ortaya çıktığına işaret ederek, "Kulüp olarak, başarı reçetesinin doğru kişileri bir araya getirmek ve insana değer vermek ile başladığını düşünüyoruz. Yönetimden teknik ekibe kadar herkes uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bunu sağlamak ise hiç kolay değil. Bence diğer takımlarla farkı da oluşturduğunuz bu olumlu atmosfer belirliyor." diye konuştu.

"Günün birinde Mustafa Kavaz'ın başantrenör olmasını hedefliyorduk"

Yönetim olarak vizyonlarının, Türk voleybolunun gelişmesine katkı sağlamak olduğu için takım organizasyonundaki iş bölümünü sürekli bu amaca yönelik yaptıklarına dikkati çeken Met, şöyle devam etti:

"Kulübümüz Türk voleyboluna sadece altyapıdan oyuncu yetiştirmekle kalmıyor antrenörler de yetiştiriyor. Mustafa Kavaz hoca altyapılardan bu işe başlayıp A takım yardımcı antrenörlüğüne kadar yükseldi. Mustafa hoca A takımımızda sürekli tecrübeli yabancı teknik direktörlerin yardımcısı olarak çalışırken, hedefimiz günün birinde onun başantrenör olmasını sağlamaktı. Nitekim şans kapıyı çaldığında kendisi zaten hazırdı. Bizlerde yönetim olarak Mustafa hocamızı göreve getirirken hiç tereddüt etmedik. Kendisini sürekli geliştiren, voleybola tutkuyla bağlı hocamızın elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorduk. Öyle de oldu."

Eski başantrenörleri Roberto Santilli'nin görevi bıraktığında her türlü riski analiz ederek, alternatifleri gözeterek bir karar aldıklarını ve Mustafa Kavaz'ı başantrenör olarak göreve getirdiklerini anlatan Met, "Belki şampiyon olamayabilirdik bu risk vardı ve bunu göze aldık. Çünkü sonunda hem şampiyonluk hem de Türk voleyboluna bir Türk başantrenör armağan etme gayesi vardı." dedi.

"Oreol Camejo takımımızdan ayrıldı"

Türk voleybolunun geliştiğini görmenin, iyi Türk oyuncular kadar iyi Türk hocaların da varlığına bağlı olduğunu vurgulayan Met, şu açıklamaları yaptı:

"Tabii ki şampiyonluğu kazanmış başantrenörümüzle seneye devam edeceğiz. Yönetim olarak şampiyon olan kadronun korunmasını önemsiyoruz. Şu an takımımızın başarılı ve önemli oyuncuları gelecek sezon da devam edecek. Voleybolda çok yıllık sözleşmeler yapılıyor ve bu sözleşmelerin birçoğu ocak-şubat aylarında netleşiyor. Bu kararları çok önceden almıştık. Bu kararlar Mustafa hoca yardımcı antrenörken ortaklaşa alındığı için kadroyu hep birlikte oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Ancak önemli oyuncumuz Oreol Camejo yurt dışından aldığı finansal açıdan cazip bir teklif nedeniyle takımımızdan ayrıldı. Onun yerine bir oyuncu aldığımız ve Şampiyonlar Ligi için takımı biraz takviye ettiğimizde, seneye Türkiye Ligi'ne ilave olarak Avrupa'da da güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Takımımızın artık Avrupa'da da başarılı olmasını arzu ediyoruz"

İlker Met, her sene olduğu gibi önümüzdeki sene de en önemli hedeflerinin katıldıkları kupalarda en az finalde yer almak ve seyri güzel bir voleybol oynamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimizi önümüzdeki sene de koruyacağız. 2 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra takımımızın artık Avrupa'da da başarılı olmasını arzu ediyoruz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde 9. takım olduk ve kıl payı çeyrek finali kaçırdık. Önümüzdeki yıl hedefimiz her kupada final oynayıp, kupaları almak. Bu vesileyle bu yıl elde ettiğimiz kupalarda bizlere sürekli destek veren değerli taraftarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlave olarak bizden ayrılmalarına rağmen şampiyonluğumuzu tebrik eden önceki antrenörlerimiz Medei ve Santilli'ye de teşekkür ediyoruz."