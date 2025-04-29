Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Şampiyon!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı final serisini 3-0 kazanarak SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, "TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımını kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta'yı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.