Ziraat Bankkart Voleybol Turnuvasında Şampiyon

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen voleybol turnuvasının son maçında Altekma'yı 3-2 yenen Ziraat Bankkart, organizasyonu ilk sırada bitirdi.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk setini 25-21 üstün tamamlayan Ziraat Bankkart karşısında Altekma, ikinci seti 29-27 alarak beraberliği sağladı. Üçüncü seti 25-16 Ziraat Bankkart kazanırken Altekma, 25-22 aldığı dördüncü setle durumu 2-2'ye taşıdı.
Ziraat Bankkart, beşinci seti 15-12, müsabakayı da 3-2 kazandı.
Bu skorla turnuvayı Ziraat Bankkart birinci tamamladı.
Üç gün süren turnuvada Arkas Spor, Altekma'yı 3-2, Ziraat Bankkart da Arkas Spor'u aynı skorla mağlup etmişti.
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