Ziraat Bankkart Yarı Finale Hazır

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, yarın CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacakları Aluron CMC Warta Zawiercie'nin komplike bir takım olduğunu ve ilk sayıdan son sayıya kadar maç sayısı konsantrasyonuyla oynamak zorunda olduklarını söyledi.

İtalya'nın Torino kentindeki bir otelde 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi medya günü düzenlendi.

Etkinlik, Ziraat Bankkart'ın yanı sıra son şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), geçen yılın finalisti Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ve PGE Projekt Varşova (Polonya) kulüplerinin başantrenörleri ile kaptanlarının katıldığı takım tanıtımıyla başladı.

Son 3 yılda 2. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Kavaz, tanıtım sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tecrübelendik, daha sakiniz, daha rahatız. Aynı şekilde daha tecrübeli oyuncular var. Her sayı için savaşmak zorundayız. Bazı anlarda eğer rölantide oynarsak bu bizim için bir dezavantaj olacaktır ve bedelini ödeyemeyeceğimiz sonuçlara yol açacaktır. İlk sayıdan son sayıya kadar maç sayısı konsantrasyonuyla voleybol oynamak zorundayız." dedi.

Yarı finalde geçen yılın finalisti Warta Zawiercie ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Kavaz, "Çok komplike bir takımlar. Bütün oyuncuları her işi yapabiliyor, her tekniğe sahipler. Dolayısıyla skor ne olursa olsun sahada sağlam kalabiliyorlar. İki tane kreatif köşe oyuncuları var, bunlara karşı önlem almaya çalışacağız. İki tane çok iyi orta oyuncuları var. Önlemler alacağız veya zayıf noktalarının üzerine gitmeye çalışacağız. Bunlarla ilgili analizimizi yaptık. Rakip takım da her maça farklı analizle çıkan, rakibini analiz eden ve ona göre oyun sistemini değiştiren bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Kavaz, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin kazanan ilk Türk kulübü olma fikrinin kendilerini ekstra motive edip etmediği sorusuna, "Tek düşündüğümüz şey, yarınki Warta Zawiercie maçı. Turnuvanın en sonunda ne olacağını şimdiden düşünmememiz lazım. Düşünmemiz gereken tek şey; Warta Zawiercie maçının birinci sayısı, ikinci sayısı; birinci, ikinci, üçüncü seti... Ondan sonra durum ne olur bakarız. Tarih yazar mıyız, yazmaz mıyız onlar sonra düşüneceğimiz şeyler." yanıtını verdi.

Nimir Abdelaziz: "Herkes aynı noktada başlıyor"

Halkbank kaptanı Hollandalı Nimir Abdelaziz, hem kendisinin hem de Ziraat Bankkart'ın ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma şanslarının sorulması üzerine, "Yüzde 25." esprisini yaparak, "Dört takım da üst düzey voleybol oynayan, büyük kulüpler. Önce yarı finalle başlamalıyız. Kazanırsak şansımız biraz daha artar. Ama herkes aynı noktada başlıyor." diye konuştu.

34 yaşındaki tecrübeli pasör çaprazı, yarı finaldeki rakipleri Warta Zawiercie hakkında "Polonya gibi rekabetin yüksek olduğu bir ligde şampiyon oldular. Çok iyi bir takım. Bizi çok zor bir maçın beklediğini söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

Kaptan olarak soyunma odasındaki atmosferi nasıl gördüğü ve takımın dörtlü final öncesi yaklaşımının ne olduğu sorusu yöneltilen Nimir, şunları kaydetti:

"Burada bulunmaktan dolayı mutluyuz ve anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü çok az voleybolcu CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynama fırsatı bulabiliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve sezon boyu verdiğimiz emeği hafta sonuna yansıtmalıyız."

Aluron CMC Warta Zawiercie cephesi

Geçen yıl tarihinde ilk defa son 4'e kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde 2'nciliği elde eden Aluron CMC Warta Zawiercie'nin başantrenörü Michal Winiarski, "Şüphesiz dörtlü finalde peş peşe yer almak harika. Bizim için önemli olan sahada keyif almak. Takımların hepsi kazanmak istiyor ama oyundan zevk alan bir takımın daha rahat ve özgür oynayacağına inanıyorum." dedi.

Bu sezon tarihinin ilk Polonya ligi şampiyonluğunu yaşayan Warta Zawiercie'nin kaptanı Mateusz Bieniek, dörtlü finalde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çok zor bir takımla karşılaşacağız. Ziraat Bankkart bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetmedi. Fakat iyi bir ritim tutturduk. Lig sonrası dinlenmek için çok vaktimiz olmadı ama hazır olduğumuzu düşünüyorum ve dört gözle maç saatini bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Son şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia'nın başantrenörü Angelo Lorenzetti ise bir kez daha dörtlü finalde yer almaktan dolayı minnettar olduklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafımda benden genç başantrenörler var. Turnuvaya ünvanımızı korumaya değil kupalarımıza bir yenisini eklemek için çıkacağız. Rakiplerimizin tamamı kendi liglerinde başarılı takımlar. Oyuncularımın ilk sayıdan son sayıya kadar gülümsemesini ve yeteneklerini sahaya yansıtabilmelerini diliyorum."