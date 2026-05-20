Ziraat Kupası Finali Hakemi Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Hali Umut Meler yönetecek.
Konyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi final maçının hakemleri açıklandı. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. - İSTANBUL
