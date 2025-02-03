Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.30 Beşiktaş- Kırklarelispor: Ozan Ergün
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?