Ziraat Kupası Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak 5 maçı yönetecek hakemler ve maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: Feridun Daldaş
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor: İlker Yasin Avcı
15.30 Onvo Antalyaspor- Küçükçekmece Sinopspor: Yiğit Arslan
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: Erkan Özdamar
20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor: Gürcan Hasova
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