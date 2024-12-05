Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, 3 maçla tamamlandı.
Organizasyonun öğlen seansında oynanan 3 karşılaşmanın ardından 4. tur mücadelesi, 3 müsabakayla sona erdi.
Günün son 3 maçında alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor: 5-0
Çaykur Rizespor-Silivrispor: 3-2
Gaziantep FK- Batman Petrolspor: 1-0
Kupada 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
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