Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu 3 maçla sona erdi, 5. tur kura çekimi yarın yapılacak.

05.12.2024 23:16
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, 3 maçla tamamlandı.

Organizasyonun öğlen seansında oynanan 3 karşılaşmanın ardından 4. tur mücadelesi, 3 müsabakayla sona erdi.

Günün son 3 maçında alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor: 5-0

Çaykur Rizespor-Silivrispor: 3-2

Gaziantep FK- Batman Petrolspor: 1-0

Kupada 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı - Son Dakika

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