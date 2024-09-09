Vitraspor-Bursaspor Maçının Stadı Değişti - Son Dakika
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Vitraspor-Bursaspor Maçının Stadı Değişti

Vitraspor-Bursaspor Maçının Stadı Değişti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakasında Vitraspor'un, Bursaspor ile oynayacağı maçın stadı değiştirildi. Maçın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanacağı ve yalnızca ev sahibi ekibin seyircisinin alınacağı açıklandı.

09.09.2024 13:03
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakasında Vitraspor'un, Bursaspor ile oynayacağı müsabakanın stadı değişti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 12 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçını Bilecik'teki yetkililer deplasman tribünü bile olmayan 450 kişilik Gölpazarı İlçe Stadı'na vermişti. Bu karar sonrası geçtiğimiz gülerde toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu, müsabakanın oynanacağı stat yanında bulunan yüzme havuzu inşaatı ve güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar vermişti.

Yaşanan bu olaylar ardından gelen yoğun itirazlar sonrası maçın oynanacağı stat değişti. Müsabaka aynı gün ve saatte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanacağı, yalnızca ev sahibi ekibin seyircisi alınacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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