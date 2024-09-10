Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Başladı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası 1. turu, bugün oynanan 2 karşılaşmayla başladı.

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, rakibini Arif Bostancı'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Düzce Cam Düzcespor, konuk olduğu Sinopspor'u 17. dakikada Fatih Gök, 90. dakikada da penaltıdan Sercan Uslu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.