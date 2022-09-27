Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda deplasmanda İnegölspor'u yenen BC Group Ağrı 1970 bir üst tura çıktı.
İnegöl İlçe Stadı'ndaki maçın 19. dakikasında İnegölspor, Niyazi Batuhan Salman'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ağrı temsilcisi 70. dakikada Muhammed Mustafa Gundak'ın attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.
Maçın normal süresi berabere sonuçlanınca uzatma bölümüne geçildi.
BC Group Ağrı 1970, Emre Yaşar'ın 119. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrılarak 3. Eleme Turu'na yükseldi.
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