Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu\'nda Kayserispor, Bitlis 1916 FSK ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kayserispor'un rakibi Bitlis 1916 FSK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde TFF 1.Lig ekiplerinden Kayserispor'un TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bitlis 1916 FSK oldu. 3. Eleme Turu maçları 27-28 veya 29 Ekim 2026 tarihlerinde Bitlis'te oynanacak.