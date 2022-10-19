Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu

19.10.2022 21:15

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Hatayspor, sahasında Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Düzcespor'a 2-0 yenildi ve turnuvadan elendi.

Hatayspor ile Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

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Düzcespor'a turu getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti.Hatayspor'un savunmacısı Simon Falette, karşılaşmanın 49. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DÜZCESPOR 4. TURA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Volkan Demirel'in öğrencileri Türkiye Kupası'na veda etti. Düzcespor ise Türkiye Kupası'nda 4. tura adını yazdırdı.

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Türkiye Kupası, Hatayspor, Düzce, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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