Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu

Hatayspor ile Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Düzcespor'a turu getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ve 90+5. dakikada Eren Karadağ kaydetti.Hatayspor'un savunmacısı Simon Falette, karşılaşmanın 49. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Volkan Demirel'in öğrencileri Türkiye Kupası'na veda etti. Düzcespor ise Türkiye Kupası'nda 4. tura adını yazdırdı.
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