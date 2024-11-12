Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak olan maçların programı belirlendi. Maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

12.11.2024 15:43
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden duyuruldu.

3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak mücadelelerin programı şöyle:

3 Aralık Salı

13.00 Iğdır FK-Muşspor

13.30 Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor

15.30 Antalyaspor- Küçükçekmece Sinopspor

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor

20.30 Samsunspor-52 Orduspor

4 Aralık Çarşamba

13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor

13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Adana 01 FK

13.30 1461 Trabzon FK- Kırıkkale FK

13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor

13.30 Anadolu Üniversitesi- Bucaspor 1928

13.30 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor

13.30 Çorluspor 1947- Manisa FK

13.30 İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol

13.30 Menemen FK-Elazığspor

13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer

13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK

15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü

18.00 Konyaspor-Kepezspor

20.30 Bursaspor-Vanspor

5 Aralık Perşembe

13.00 Ümraniyespor- Isparta 32 Spor

13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor

13.30 Ankara Keçiörengücü- Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Karaman FK- Esenler Erokspor

15.30 Hatayspor-Osmaniyespor

18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor

20.30 Gaziantep FK- Batman Petrolspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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