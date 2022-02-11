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Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1Adana Demirspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

11.02.2022 00:58
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Wilson Eduardo'nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.

18. dakikada Umut Güneş'in ortasında ceza sahası içinde Aweziem'in kafa vuruşu kale direğinin üzerinden az farkla dışarı gitti.

22. dakikada Borja'nın yerden ortası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Akintola'nın ortasında top ceza sahası içerisinde Borja'nın eline değmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından var incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.

38. dakikada Akintola sol kanattan rakiplerini geçerek taşıdığı topu Erhun Öztümer'le buluşturdu. Erhun'un şutuyla meşin yuvarlak, önce üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Tuna xx, Cemil Tunç xx, Hüseyin Göçek xx

Alanyaspor: Marafona xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Mevjla xx, Tayfur Bingöl xx, Fer xx, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Borja xx, Wilson Eduardo xx, Oğuz Aydın xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Efkan Bekiroğlu, Emirhan Aydoğan, Novais, Fatih Aksoy, Candeias, Emre Akbaba, Furkan Bayır, Çağan Erciyas

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, Tayip Sanuç x, Samet Akaydın xx, Svensson x, Alper Uludağ xx, Sinan Kurt xx, Yunus Akgün xx, Erhun Öztümer xx, Stamboulixx, Assombalonga xx, Akintola xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Kaan Kanak, Mustafa Kapı, Castro, Bjarnason, Vargas, Djokovic, Gökhan İnler, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Eduardo (dk. 22) (Alanyaspor), Erhun Öztümer (dk. 38) (Adana Demirspor)

Sarı Kart: Tayyip Sanuç (Adana Demirspor) - ANTALYA

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Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Umut Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1Adana Demirspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1Adana Demirspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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