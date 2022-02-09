Üye Girişi
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4

09.02.2022 17:04
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu ve elendi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu ve elendi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ani gelişen Sivaspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel önündeki boşluğu iyi değerlendirerek ceza alanı içine girdi. Gradel, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

24. dakikada Lokman Gör'ün Kayode'ye yaptığı sert hareket sonrası hakem Volkan Bayarslan, Lokman'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

34. dakikada ceza sahası hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor'da topun başına geçen Levent Ayçiçek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45+3 Sivasspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in vuruşunda top defansa çaptı ve yön değiştirerek ağlarla buluştu. 1-2

54. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Levent Ayçiçek'in ortasında ceza sahası içinde Landel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

79. dakikada sağ kanattan Koray Altınay'ın ortasında ceza sahası içinde Appindangoye kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

85. dakikada Gradel'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'in solundan ağlara gitti. 2-4

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Selahattin Altay xx

RH. Bandırmaspor: Hüseyin Koç xx, Cüneyt Köz xx, Lokman Gör x, Alpay Koldaş x (Dos Santos dk. 46 x), Mehmet Özcan xx (Kerim Avcı dk. 83 ?), Landel xxx, Doğan Can Dava xxx (Mulumba dk. 46 xx), Pucko xx( Keny dk. 46 xx), Osmajic x, Levent Ayçiçek xx, Süleyman Luş xx (Caner Cavlan dk.77 xx )

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Erdem Çakaltarla, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol, Jacob Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

DG. Sivasspor: Muammer Yıldırım xx, Appindangoye xx, Camara xx, Koray Altınay xx (Caner Osmanpaşa dk. 90 x), Ziya Erdal xx, Cofie xx, Jorge Felix xx (Kerem Atakan Kesgin dk. 58 x), Faycal Farj xx (Goutas dk 90+2 x), Gradel xxx, Kayode xx (Sefa Yılmaz dk 90 xx ), Pedro Henrique xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 58 x)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gradel (dk. 2, 45+3 ve 85), Appindangoye (dk. 79) (Sivasspor), Levent (dk. 34), Michel Landel (dk. 54) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Lokan Gör (dk. 24) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Cofie, Koray Altınay, Kerem Atakan (Sivasspor), Remi Mulumba, Gökhan Değirmenci (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4

YORUMLAR
500

Volkan Bayarslan, Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:01 Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 2 Sivasspor: 4 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement