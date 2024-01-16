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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor)
16.01.2024 - 21:23,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakika sol kanatta topla buluşan Onur Bulut, Rebic ile verkaçı sonrası savunmanında müdahalesiyle penaltı noktası sağ tarafında topu tekrar önünde buldu ve yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

16. dakikada Rebic'in sol kanattan yaptığı ortada altıpas içerisinde Salih Uçan'ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle tekrar topu önünde bulan Salih, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Rebic'in sol taraftan yaptığı ortada savunmadan seken top Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal, ceza sahası içi sol çaprazda Regattin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cenk Tosun, sağ köşeye yerde yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Salih Uçan, Demir Ege, Fernandes, Ghezzal, Rebic, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Sanuç, Rashica, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Fernando Santos

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz, Kaan Demir, Seşlar, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Regattin dk. 19), Mustafa Pektemek

Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Robin Yalçın, Murat Uçar, Recep Niyaz, Orozov, Caner Erkin, Berkay Kumlu, Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Salih Uçan (dk. 16), Cenk Tosun (dk. 36 pen.) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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