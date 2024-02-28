Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasında VAR Mustafa Öğretmenoğlu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR'da da Mustafa İlker Coşkun ile Mustafa Sönmez görev yapacak. - İSTANBUL
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