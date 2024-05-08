Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.

08.05.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ taraftan Lasagna'nın içeriye ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada sağ taraftan kullanılan kornere arka direkte iyi yükselen Ceccherini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Ryan Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Yedekler: Sirigu, Can Keleş, Emre Mor, Levent Mercan, Kourbelis, Koray Günter, Efecan Mızrakcı, Markao, Adnan Uğur, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Umut Güneş, Fountas, Onuachu

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Pepe, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 22:45:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement