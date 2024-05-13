Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. İki takım arasındaki heyecan dolu mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.
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14.05.2024 18:55:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
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