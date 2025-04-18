Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor

TFF, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldı.

18.04.2025 14:52
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TFF, 14 Mayıs tarihinde Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat için yeniden değerlendirme kararı aldıklarını belirtti.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

YARI FİNAL MAÇLARI ŞÖYLE;

Yarı finallerde Konyaspor ile Galatasaray 22 Nisan Salı günü kozlarını paylaşacak. Trabzonspor - Göztepe maçı ise 24 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Bu iki eşleşmenin galibi finalde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'den alınıyor
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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 032725:
    Ne güvenliği,Eskişehir gibi kültür seviyesi yüksek olan bir şehrimizde neyin güvenliğinden bahsediyorsunuz, ben sizin endilenizi biliyorum hükümet ıstıfa, rejim ıstıfa sıloganlarından korktuğunuz için vali denen zübük. 18 18 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    ne demek yahu! güvenliği sağlayamamak. çevre illerden takviye iste. valide sıkıntı var galiba. orada o koltukta hep rahat otur diye mi görev vermişler sana. REİS al bunu merkeze, otursun kuru bir sandalyede. 12 12 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    1 saat önce yaptığı açıklamaya bak şimdi ki açıklamaya bak zihniyet hep aynı önce yalanla sonra doğru çıksın: Eskişehir Valiliği, güvenlik gerekçesiyle Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanmasının uygun görülmediğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıkladı. 13 2 Yanıtla
  • mavi ada:
    Son dönemde boykot ve sokak eylemlerinden olabilir mi herkes elindeki kozu güzel kullanıyor. 9 3 Yanıtla
  • TC Kan:
    yeni eskişehir stadı değil ESKİŞEHİR YENİ ATATÜRK STADYUMU ADINDA ATATÜRK OLDUĞU İÇİN DEĞİŞTİRİYORLARDIR 10 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Diyarbakır da oynansın Sırrı Süreyya Önder finali olsun 6 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZATEN BU FEDERASYON HANGI YAPTIĞI İCRAAT VEYA VERDIGI SÖZDE GERI ADIM ATMADI 7 2 Yanıtla
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