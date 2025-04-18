Ziraat Türkiye Kupası finalinin stadı değişiyor

TFF, 14 Mayıs tarihinde Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak stat için yeniden değerlendirme kararı aldıklarını belirtti.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

YARI FİNAL MAÇLARI ŞÖYLE;

Yarı finallerde Konyaspor ile Galatasaray 22 Nisan Salı günü kozlarını paylaşacak. Trabzonspor - Göztepe maçı ise 24 Nisan Perşembe akşamı oynanacak. Bu iki eşleşmenin galibi finalde karşılaşacak.