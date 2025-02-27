- Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.
36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum
Galatasaray: Günay Güvenç, Elias Jelert, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Konyaspor: Deniz Ertaş, Nikola Boranijasevic, Josip Calusic, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Morten Bjorlo, Emmanuel Boateng, Danijel Aleksic, Tunahan Taşçı, Melih Bostan, Umut Nayir
Yedekler: Ahmet Daş, Uğurcan Yazğılı, Louka Prip, Guilherme, Marko Jevtovic, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Hamidou Keyta, Oğulcan Ülgün, Blaz Kramer
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kartlar: Tunahan Taşçı (Konyaspor), Yunus Akgün (Galatasaray)
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray 0-0 Konyaspor - Son Dakika
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