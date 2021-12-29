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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

29.12.2021 00:08
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta Denizlispor'a penaltılar sonucu 9-8 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta Denizlispor'a penaltılar sonucu 9-8 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Emre Kılınç'ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderilen ortada Muhammed topu kafayla kale önünde doğru indirdi. Halil Dervişoğlu, altıpasa girmeden kayarak yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

50. dakikada Denizlispor savunmasına çıkmak isterken yapılan baskı sonucunda kazanılan topta Morutan, pasını bekletmeden Muhammed'e verdi. Bu oyuncunun Muhammet Özkal'ı vücut çalımıyla ekarte edip ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan çektiği sert şut ağlara gitti. 3-2

84. dakikada Galatasaray yarı sahasından Berkan'ın gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Kerem'in bir süre topla buluşup kat ettikten sonra ceza sahasına girip hafif sol çaprazdan uygun pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Abdülkadir ayaklarıyla çelerek kornere gönderdi.

90+9. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Süzen'in kale ağzına aşırttığı topu Işık Kaan uzaklaştırmak isterken Nelsson'a çarparak filelere gitti. 3-3

117. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun hatalı pasında araya giren Halil Dervişoğlu, ceza sahasına girip sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Abdülkadir, sağına uzanarak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Stat: Nef

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx

Galatasaray: İsmail Çipe xx, Oğulcan Çağlayan xx, Alpaslan Öztürk xx, Marcao xx (Victor Nelsson dk. 81 x), Ömer Bayram xx (Patrick van Aanholt dk. 90+8 ?), Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx (Işık Kaan Arslan dk. 90+5 ?), Olimpiu Morutan xx (Berkan Kutlu dk. 82 x), Alexandru Cicaldau xx (Halil Dervişoğlu dk. 46 xx), Barış Alper Yılmaz xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xx), Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Jankat Yılmaz, Gustavo Assunçao, Atalay Babacan, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xx, Emre Sağlık xx, Erdal Akdarı xx (Leo Schwechlen dk. 66 x), Muhammet Özkal xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Özer Özdemir xx, Bünyamin Balat xx (Asım Hamzaçebi dk. 72 x), İlhan Depe xx (Burak Gümüştaş dk. 82 ?), Darri xx (Bekir Turaç Böke dk. 82 x)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: İlhan Depe (dk. 9), Darri (dk. 38) (Denizlispor), Alpaslan Öztürk (dk. 29), Halil Dervişoğlu (dk. 49), Mustafa Muhammed (dk. 50) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Alpaslan Öztürk (dk. 90+5) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Erdak Akdarı, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Asım Hamzaçebi, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke (Denizlispor), Mustafa Muhammed, Ömer Bayram (Galatasaray)

Penaltılar:

Atanlar: Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed, Patrick van Aanholt, (Galatasaray), Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir, Abdülkadir Sünger, Leo Schwechlen (Denizlispor) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Halil İbrahim Dervişoğlu, Türkiye Kupası, Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 Denizlispor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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