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Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

30.12.2021 16:02
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Orkun yumrukladı ve top Serdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Orkun gole izin vermedi.

9. dakikada topla buluşan Camara sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Erten bu pozisyonda başarılı oldu.

23. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Rahmanovic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Orkun topu kornere çeldi.

34. dakikada savunmadan çıkan Adil orta sahadan topla bilikte ceza sahası önüne kadar kat etti. Bu oyuncunun sert şutunda savunmadan da seken topu kaleci Orkun kornere çelmeyi başardı.

35. Serdar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Rahmanovic'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

38. dakikada Barış sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunu kaleci Orkun son anda çizgiden çıkardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kemal Yılmaz xx, İlker Takpak xx

Konyaspor: Erten xx, Barış xx, Anicic xx, Adil xx, Alper xx, Serdar xx, Çekiçi xx, Soner xx, Rahmanovic xx, Michalak xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Eray, Bytyqi, Guilherme, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Nafican, Musa, Abdülkerim, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ümraniyespor: Orkun xxx, Serkan xx, Yiğithan xx, Ercan xx, Mustafa xx, Denizhan xx, Yusuf Emre ? (Faruk Can dk. 8 xx), Kayra xx, Mustafa xx, Onur xx, Camara xx

Yedekler: Burak, Alim, Kehinde, Emirhan, Oğuzcan, Birkan, Tahsin, Başar, Furkan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kart: Yiğithan (Ümraniyespor) - KONYA

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Ümraniyespor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 0 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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