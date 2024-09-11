Ziraat Kupası\'nda Elazığ FK - Bingölspor Maçı

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 23 Elazığ FK, BAL ekibi 12 Bingölspor'la evinde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçları salı günü başladı. Kupaya ilk turdan dahil olan Elazığ ekiplerinden 23 Elazığ FK, 12 Eylül Perşembe günü 12Bingölspor'u evinde ağırlayacak. Tur atlayan takımın bir üst tura yükseleceği maç saat 13.30'da başlayacak ve Doğukent Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı İstanbul Bölgesi'nden Klasman hakemi Onur Can Dolğun yönetecek. - ELAZIĞ