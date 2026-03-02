Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4. Hafta Maçları Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Çarşamba ve 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor - Boluspor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor
4 Mart Çarşamba
14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor
5 Mart Perşembe
20.30 Antalyaspor - Samsunspor
20.30 Eyüpspor - Konyaspor
20.30 Aliağa FK - Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK - Iğdır FK - İSTANBUL
