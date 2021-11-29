Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş
14.00 Gençlerbirliği- Mardin 1969: Şevket Teker
14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek
15.00 Bursaspor- Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe
15.00 Altay- Manisa FK: Sarper Barış Saka
17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz
1 Aralık Çarşamba:
13.00 Çaykur Rizespor- Ankaraspor: Bahattin Şimşek
13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova
14.00 Yılport Samsunspor- Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu
14.00 Altaş Denizlispor- Ağrı 1970: Tarık Güldal
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Sarıyer: Burak Pakkan
15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu
21.00 Atakaş Hatayspor- Eyüpspor: Yasin Kol
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor- Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen
14.00 Nasadoge Menemenspor- Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman
15.00 MKE Ankaragücü- Nazilli Belediyespor: Can Cengiz
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın
21.00 Gaziantep FK- Sakaryaspor: Volkan Bayarslan
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor