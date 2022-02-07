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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları 11 Şubat'ta çekilecek - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları 11 Şubat'ta çekilecek

07.02.2022 16:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları 11 Şubat'ta çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 14.30'da başlayacak kura çekimine Turkuvaz Medya Merkezi ev sahipliği yapacak.

Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin de katılacağı kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçlarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ayrıca, bu sezon yarı final maçlarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

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Türkiye Kupası, Türkiye, Futbol, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları 11 Şubat'ta çekilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları 11 Şubat'ta çekilecek - Son Dakika
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