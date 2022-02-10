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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın İstanbul'da çekilecek - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın İstanbul'da çekilecek

10.02.2022 10:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın İstanbul'da çekilecek

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

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Türkiye Kupası, İstanbul, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın İstanbul'da çekilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın İstanbul'da çekilecek - Son Dakika
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