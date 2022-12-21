Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı

21.12.2022 22:14
Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı

Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u konuk eden Beşiktaş, ilk 15 dakikada 2-0 geriye düştü. Etkisiz bir oyun sergileyen yıldız futbolcu Dele Alli, 29'da oyundan alındı. Sezon başı büyük umutlarla gelen Dele Alli'ye taraftarlar tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı Dele Alli'nin performansıyla hayal kırıklığına uğradı. Sezon başında Premier Lig'den kiralanan Dele Alli, beklentilerin hayli altında kaldı.

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15 DAKİKADA ŞOK SKOR

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, 15 dakikada şok yaşadı. Şanlıurfaspor, Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle 15 dakikada skoru 2-0 yaptı. Taraftarlar, "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratıyla stadı inletti.

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Görüntü A Spor'dan alınmıştır.

DELE ALLİ'YE TEPKİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, 29. dakikada Dele Alli'yi oyundan aldı. Dele Alli, yerini Gedson Fernandes'e bırakırken yuhalandı. Gelmesi için büyük kampanya yapılan Dele Alli, beklentilerin çok uzağında kaldı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı - Son Dakika
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