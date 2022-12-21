Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı

Beşiktaş taraftarı Dele Alli'nin performansıyla hayal kırıklığına uğradı. Sezon başında Premier Lig'den kiralanan Dele Alli, beklentilerin hayli altında kaldı.

15 DAKİKADA ŞOK SKOR

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, 15 dakikada şok yaşadı. Şanlıurfaspor, Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle 15 dakikada skoru 2-0 yaptı. Taraftarlar, "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratıyla stadı inletti.

Görüntü A Spor'dan alınmıştır.

DELE ALLİ'YE TEPKİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, 29. dakikada Dele Alli'yi oyundan aldı. Dele Alli, yerini Gedson Fernandes'e bırakırken yuhalandı. Gelmesi için büyük kampanya yapılan Dele Alli, beklentilerin çok uzağında kaldı.