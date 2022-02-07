Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK: Fırat Aydınus
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler
9 Şubat Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
20.30 Altaş Denizlispor- Trabzonspor: Alper Ulusoy
10 Şubat Perşembe:
17.30 Aytemiz Alanyaspor- Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol
Kaynak: AA
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