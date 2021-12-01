Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 4 Uşak Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında evinde Uşak Spor ile karşılaşan Samsunspor , maçtan 4-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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