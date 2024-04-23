Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bassogog'un içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Ali Sowe arka direkte tamamlayarak ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen karar sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
26. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kazanan ve ceza sahasına giren Ali Sowe'nin şutu üstten auta gitti.
35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bassagog'un yaptığı şut sonrası meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden az farkla auta çıktı.
39. dakikada ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin çektiği şut sonrası top direkten auta çıktı.
40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Morutan'ın pası sonrası ceza sahası yayında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun şutunu kaleci Mert Günok çıkardı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Morutan, Flips, Ali Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Chatzigiovanis, Pedrinho, Rodrigues, Saponara, Kaan Güneren, Arda Ünyay, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica, Muleka
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Masuaku
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Sarı kart: Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 0-0 Berabere - Son Dakika
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