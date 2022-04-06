Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor! - Son Dakika

Dünya futbolunun gördüğü gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcularından Zlatan Ibrahimovic, sezon sonunda Milan ile kupa kazanması halinde kariyerini noktalayacak.

KARARINDA DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMEK ETKİLİ OLDU

Sporx'in La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre, İsveçli golcü, Milan ile ligi veya kupayı kazanması durumunda sezon sonunda futbolu bırakacak. Haberde, Ibrahimovic'in bu karara yönelmesinde İsveç'in Dünya Kupası'na katılamayacak olmasının önemli bir etken olduğu belirtildi.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN

40 yaşındaki golcünün Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biterken, yeni sözleşme için henüz görüşmeler de başlamadı. Mevcut kontratında İtalyan devinden yıllık 7 milyon euro alan Ibrahimovic, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.

FUTBOLU BIRAKIRSA KULÜPTE KALABİLİR

İtalyan medyasının haberinde yıldız golcünün futbolu bırakması durumunda yüksek ihtimalle kulüpte görev alacağı ve teknik direktör Stefano Pioli'nin de ekibinde yer alabileceği aktarıldı.