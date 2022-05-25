Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak

25.05.2022 17:24

İtalya Serie A'da şampiyon olan Milan'da ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic adeta yıkımı yaşıyor. Dizinden ameliyat olacağı haberini veren futbolcunun 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 40 yaşındaki golcünün bu sakatlık sonrası kariyerini bitirebileceği belirtiliyor.

İtalya'da Milan tam 11 sene sonra şampiyonluğa ulaştı. Kırmızı-siyahlı ekibin 2010-2011 sezonunda şampiyon olduğu kadroda da bulunan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon da 26 maçta 8 gol atarak takımına katkıda bulundu. Kariyerinin sonlarına yaklaşan İsveçli golcü yaşadığı sakatlık sonrası futbolu bırakma noktasına geldi.

7-8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Milan, dizinden ameliyat edilecek olan Zlatan Ibrahimovic'in 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 40 yaşındaki golcünün bu sakatlık sonrası kariyerine nokta koyabileceği belirtildi. İsveçli golcü, Milan'ın Sassuolo'ya karşı oynadığı şampiyonluk maçında 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil olmuş ve kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

YORUMLAR
500
Milan, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı Milan, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti' Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti'

Zlatan Ibrahimovic, Şampiyon, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement