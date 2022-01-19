Zonguldak Kömürspor genç forvet oyuncusu Embiya Ayyıldız'ı transfer etti

Zonguldak Kömürspor, Isparta 32spor'un 21 yaşındaki santraforu Embiya Ayyıldız'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, 2. Lig temsilcisi Isparta 32spor'un 21 yaşındaki santrfor oyuncusu Embiya Ayyıldız'ı transfer etti. Dün akşam saatlerinde kente gelen Ayyıldız, Kulüp Başkanı Salih Demir ile son bir görüşme yapmasının ardından resmi imzayı attı. Genç forvet oyuncusu Embiya Ayyıldız, 2. Lig'de Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 16 maça çıkarken 2 gol kaydetti. - ZONGULDAK