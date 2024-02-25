Zonguldak Kömürspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 yendi

Zonguldak Kömürspor, Karacabey Belediyespor\'u 2-1 yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Mehmet Gürkan Öztürk ve Yusuf Buğra Koşal'ın attığı gollerle galip gelen Zonguldak Kömürspor, 3 puanın sahibi oldu.

25.02.2024 16:20  Güncelleme: 16:27
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 2-1 yendi.

Hakemler: Berkay Erdemir, Uğur Başdaş, Melih Kurtuluş

Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Hakan Çevik, Özgür Güler, Mustafa Şengül (Necmi Çoban dk. 87), Ethem Pülgir, Serhat Doğukan Taşdemir (Murat Erdemir dk. 63), Ömer Şahbaş, Fırat Sarı (Yusuf Buğra Koşal dk. 75), Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz, Fatih Bektaş

Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Tultak, Onur Öztonga, Ahmet Memiş, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Aydın, Namık Barış Çelik (Mehmet Yanıkara dk. 90), Ömer Faruk Yücel (Tuğkan Kamışoğlu dk. 70), Berke Özgün (Serhat Kot dk. 46), Ali Aydemir (İsmail Düzgün dk. 90), Ersel Aslıyürek

Goller: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 36), Yusuf Buğra Koşal (dk. 90+5) (Zonguldak Kömürspor), Serhat Kot (dk. 66) (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı kart: Hakan Çevik (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Fırat Sarı, Mehmet Gürkan Öztürk (Zonguldak Kömürspor), Berke Özgün, Ahmet Memiş, Yusuf Ziya Gümüş (Karacabey Belediyespor) - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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